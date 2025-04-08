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3. Lig'de Ethem Balcı rüzgarı

3. Lig'de Ethem Balcı rüzgarı

09:508/04/2025, Salı
IHA
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Ethem Balcı'nın bonservisi Kayserispor'da bulunuyor.
Ethem Balcı'nın bonservisi Kayserispor'da bulunuyor.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü’nün kanat oyuncusu Ethem Balcı, son 3 maçta 4 gole imza attı.

Türkiye 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 27. haftasında evinde Büyükçekmece Tepecikspor’u 3-1 mağlup etti ve haftayı galibiyetle kapattı. Mavi siyahlı takıma rakibi karşısında 3 puanı getiren golleri Tayyib Kanarya ve Ethem Balcı kaydetti.


Erciyes 38 FK’da son haftalarda attığı goller ile dikkat çeken Ethem Balcı, Edirnespor, Orduspor 1967 maçlarının ardından Büyükçekmece Tepecikspor maçında 2 gol birden atarak ligdeki gol sayısını 6’ya çıkarttı.


Büyükçekmece Tepecikspor maçında attığı goller ile büyük sevinç yaşayan Ethem Balcı son 3 maçta 4 gol attı.





#3. Lig
#Erciyes 38 Futbol Kulübü
#Ethem Balcı

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