3. Lig'de Ethem Balcı rüzgarı

Türkiye 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 27. haftasında evinde Büyükçekmece Tepecikspor’u 3-1 mağlup etti ve haftayı galibiyetle kapattı. Mavi siyahlı takıma rakibi karşısında 3 puanı getiren golleri Tayyib Kanarya ve Ethem Balcı kaydetti.