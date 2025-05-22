4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen turnuvada çeyrek finali geçen sporcular, "Cudi", "Gabar", "Faraşin", Kato", "Botan" ve "Sefine" isimlerinin verildiği kortlarda bugün yarı final mücadelesine çıktı.





"Gülen yüzler" temasıyla gerçekleştirilen turnuva için İstanbul'dan gelen sporculardan Deniz Şengül (14), AA muhabirine, çiftlerde finale çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.





Deniz Şengül, "İyi rakiplere karşı iyi bir maç çıkardık. Finale çıktığımız için gururluyuz. Finalde de aynı performansı göstererek şampiyon olmayı istiyoruz. Organizasyon iyiydi, benim için de iyi bir tecrübe ve iyi bir turnuva oldu. Şırnak'ı çok beğendim. Belki teklerde istediğim başarıyı sağlayamadım ama çiftlerde iyi ilerlediğimi düşünüyorum. İleride kendimi geliştirip Türkiye'nin en iyi 10 tenisçisinden biri olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.





Ankara'dan gelen 14 yaşındaki Can Taşkıran ise finale çıktığı için çok mutlu olduğunu belirtti.





Hem çiftlerde hem de teklerde yarın finale çıkacağını anlatan Can Taşkıran, "İyi bir turnuva geçti benim adıma. Çok zor bir maç oldu. Bugün rakibim çok iyiydi. Üstün performansından dolayı kendisini kutluyorum. Finale çıkmam, bu mücadeleyi vermem gurur vericiydi. Aynı performansı yarınki finalde gösterip şampiyon olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



