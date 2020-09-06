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40 milyon euroya transfer olan Fabio Silva nasıl bir futbolcu?

Avrupa'da ses getiren anlaşma: 18 yaşında 40 milyon euroya transfer oldu

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Porto forması giyen genç golcü Fabio Silva'yı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Fabio Silva yeni takımının formasıyla poz verdi.

Fabio Silva yeni takımının formasıyla poz verdi.

Wolverhampton, Porto forması giyen forvet oyuncusu Fabio Silva'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Portekizli futbolcunun 5 yıllık sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu.

Genç oyuncunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
Genç oyuncunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Rekor bonservis

İngiliz ekibinin, oyuncu için kulüp tarihindeki en yüksek bonservis bedelini ödeyeceği belirtildi.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Wolverhampton'ın Silva için Porto'ya 40 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

  • Porto'nun ligde en genç sahaya çıkan ve gol atan oyuncusu olan Fabio Silva, Portekiz'in alt yaş milli takımlarında toplamda 37 maçta forma giyerken 17 kez ağları sarstı.

Eski hocası Kerem Aktürkoğlu'nu dünya yıldızına benzetti
Eski hocası Kerem Aktürkoğlu'nu dünya yıldızına benzetti

Galatasaray'ın, Anagold Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu eski hocası Mustafa Sarıgül anlattı. Kerem'in hem Başakşehir'de hem de Erzincan'da hocalığını yapan Sarıgül, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şöyle konuştu;"Özelliklerini gördüğüm için Başakşehir'e aldım""Galatasaray çok iyi bir iş yaptı. Kerem bence geleceğin yıldızı olacak. Kerem, Fatih Terim gibi genç oyuncuları çıkarıp onlara şans vermeyi seven bir hocanın elinde çok çabuk parlar. Kerem; ivmelenmesi, topla olan koordinasyonunu sonlandırması çok iyi olan bir oyuncu. Kerem'i 2014-15'te sezonunda bir amatör takımdan bu özelliklerini gördüğüm için Başakşehir'e aldım. Onu Visca'nın ters kanatta oynayanı gibi düşünmüştük. Gelişimi adına 3. Lig takımlarına kiraladık. Tekrar dönüşü problemli geçti. Karacabey serüveni oldu. Erzincan'da yeniden buluştuk.""İleride Ribery olur""Franck Ribery'nin biraz fiziki olarak geri modeli şu an için. Çok süratli ivmelenmesi, durduktan sonra adam eksiltmesiyle bence Onyekuru gibi tipik bir kenar oyuncu özellikleri var. Sezon başı kampı yedikten sonra biraz da üstünde durulursa yardım edilirse, öz güven verilirse ileride bir Ribery olur."Galatasaray'ın anlaştığı Kerem Aktürkoğlu Play-Off maçında şov yaptıVideo: Yaralı Yüz: Franck Ribery

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