41 yaşında 26. kulübe imza attı

Audax Italiano Kulübü 41 yaşındaki golcü oyuncu Abreu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.
Abreu, ülkesinde Nacional, Meksika'da Tigres, Cruz Azul, Arjantin'de River Plate, San Lorenzo, İspanya'da Deportivo La Coruna, Real Sociedad, Yunanistan'da Aris ve Brezilya'da Botafogo başta olmak üzere birçok kulüpte görev yaptı.
Kariyerine 1995'te başlayan ve 26. takımıyla anlaşan Abreu, en fazla kulübün formasını giyen futbolcular sıralamasında, 25 ekipte oynayan eski Alman kaleci Lutz Pfannenstiel'i geride bıraktı.
Bu alanda Abreu'nun önünde 29'ar takımda görev yapan eski İngiliz futbolcular Trevor Benjamin ve John Burridge bulunuyor.
Los 26 clubes del récord de El Loco Abreu:
Defensor
CASLA
Depor
Gremio
Tecos
Nacional
Cruz Azul
América
Dorados
Monterrey
San Luis
Tigres
River
Beitar
Real Soc
Aris
Botafogo
Figueirense
R.Central
Aucas
Sol America
Santa Tecla
Bangu
Central Español
Puerto Montt
Audax pic.twitter.com/Edq2zQNenI
Los 26 clubes del récord de El Loco Abreu:
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