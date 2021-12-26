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9 gollü maçta kazanan Manchester City

İngiltere Premier Lig'de Manchester City sahasında Leicester City'yi, Arsenal ise Norwich City'yi deplasmanında farklı mağlup etti. Tottenham-Crystal Palace maçı ise 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

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Haber Merkezi AA
9 gollü maçta kazanan Manchester City
Premier Lig'in 19. haftası gollü maçlara sahne oldu

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Leicester City'yi 6-3 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 19. haftasında Leicester City'yi Etihad Stadı'nda ağırlayan Manchester City, 5. dakikada Kevin De Bruyne, 14. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez, 21. dakikada İlkay Gündoğan, 25. dakikada ise penaltıdan Raheem Sterling'in ağları sarsmasıyla ilk devreyi 4-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Leicester City, 55. dakikada James Maddison, 59. dakikada Ademola Lookman ve 65. dakikada Kelechi Iheanacho'nun golleriyle skoru 4-3'e getirdi. Ev sahibi ekip, 67. dakikada Aymeric Laporte ve 87. dakikada Sterling'in fileleri havalandırmasıyla mücadelede 6-3 öne geçti ve karşılaşma, bu skorla tamamlandı.

  • Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle Leicester City formasını bu maçta giyemedi.

Bu sonuçla Manchester City, 47 puanla ligin ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi. Leicester City ise 22 puanda kaldı.

Arsenal farklı kazandı

Arsenal, Norwich City deplasmanında 3 puanı 5 golle aldı.

Konuk ekip, 6. ve 67. dakikalarda Bukayo Saka, 44. dakikada Kieran Tierney, 84. dakikada Alexandre Lacazette ve 90 1. dakikada Emile Smith Rowe'un golleriyle rakibini 5-0 mağlup etti.

Puanını 35'e çıkaran Arsenal 4'üncü sıradaki yerini korudu. Norwich City ise 10 puanla ligin son sırasında kaldı.

Tottenham zorlanmadı

İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen Tottenham ise ağırladığı Crystal Palace'ı 32. dakikada Harry Kane, 34. dakikada Lucas Moura, 74. dakikada Heung-Min Son'un ağları sarsmasıyla 3-0 yendi.

Crystal Palace'ta Wilfried Zaha, 37. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Üç maçı eksik Tottenham, 29 puanla 5. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 20 puanda kaldı.


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