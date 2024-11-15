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A Milli Takım'da Ahmed Kutucu da aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Ahmed Kutucu da aday kadrodan çıkarıldı

11:2915/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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A Milli Takım, hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor.
A Milli Takım, hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor.

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu, Galler ve Karadağ maçları kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda daha önce de Çağlar Söyüncü ve Deniz Gül, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu'nun yarın Kayseri'de Galler, 19 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi.


Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


ikas Eyüpspor'da forma giyen millî futbolcumuz Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.


Geçtiğimiz hafta ikas Eyüpspor'un Adana Demirspor A.Ş. ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan millî futbolcumuzun tedavisine hafta başından itibaren A Millî Takımımızın Riva'daki kampında devam edilmekteydi. Ancak, Ahmed Kutucu'nun sakatlığının A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Lig maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı.




#A Milli Futbol Takımı
#Ahmed Kutucu
#Galler

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