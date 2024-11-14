A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Federasyon, Deniz Gül'ün antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Bertuğ Yıldırım'ın dahil edildiğini açıkladı.
"A Milli Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya’nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dahil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Millî Takım’ın Riva’daki kampına katıldı."
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