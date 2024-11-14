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A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

14:5614/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Milli takım, Galler maçı hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor.
Milli takım, Galler maçı hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez çağrılan Deniz Gül yaşadığı sakatlığın ardından kadrodan çıkarıldı. Genç forvetin yerine Bertuğ Yıldırım kafileye dahil edildi.

Federasyon, Deniz Gül'ün antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Bertuğ Yıldırım'ın dahil edildiğini açıkladı.


TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"A Milli Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya’nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dahil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Millî Takım’ın Riva’daki kampına katıldı."




#Deniz Gül
#Bertuğ Yıldırım
#A Milli Futbol Takımı

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