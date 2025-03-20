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A Milli Takım'ın 11'inde tam 6 değişiklik yapıldı

A Milli Takım'ın 11'inde tam 6 değişiklik yapıldı

21:1620/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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A Milli Takımımız, Macaristan ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi.
A Milli Takımımız, Macaristan ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Karadağ maçının 11'ine göre Macaristan karşısında 6 değişiklik yaptı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Macaristan ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Karadağ müsabakasına göre Macaristan karşısında 6 değişiklik yaptı. Montella; Mert Günok, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu, Yunus Akgün ve Arda Güler'in yerine Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Millilerde Mert Günok ile Yunus Akgün ağrıları nedeniyle, Arda Güler ile Merih Demiral da sarı kart cezasından kadroda yer almadı.

Millilerin 11'i

Milliler, Macaristan karşısına; Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı. Yedeklerde ise Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Atakan Karazor, Ahmed Kutucu, Can Uzun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül ve Emre Mor bekledi.

Dev Türk bayrağı açıldı

A Milli Futbol Takımı'nı taraftarlar yalnız bırakmadı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, müsabaka öncesi futbolcuları tezahüratlarıyla müsabakaya hazırladı. Seremoni öncesinde tribünde dev Türk bayrağı açıldı Ayrıca tribünlerde Filistin'e destek pankartları asılarak, yaşadıkları olaylara dikkat çekildi.


#Milli Takım
#Macaristan
#Türkiye

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