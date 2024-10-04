A Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı: Yeni isim kadroya çağrıldı

A Milli Takım, İzlanda karşılaşması için 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.30'da uçakla Samsun'dan bu ülkeye yolculuk edecek.

Keflavk Havalimanı

'na inecek kafile, buradan otobüsle maçın oynanacağı başkent

Reykjavk

'e geçecek. Montella ile bir futbolcu, 13 Ekim Pazar günü saat 13.45'te (TSİ 16.45)

Laugardalsvöllur Stadyumu