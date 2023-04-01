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Spor

ABD'li boksör ringden Putin'e seslendi: Rus vatandaşı olmak istiyorum

ABD’li boksör Kevin Blue ‘Kingpin’ Johnson (43) dün Moskova'da kazandığı müsabaka sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.

12:47 . 1/04/2023 Cumartesi
DHA
Johnson'un Putin'e çağrısı sosyal medyada gündem oldu.

Johnson'un Putin'e çağrısı sosyal medyada gündem oldu.

ABD’li profesyonel ağırsıklet boksörü Kevin ‘Kingpin’ Johnson, dün akşam Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus boksör Vyacheslav Datsik ile yaptığı ve kazandığı boks maçı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin’e ringden seslendi.


Johnson maç bitimiyle ringde kendisine uzatılan mikrofona yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


“Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, Saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya’nın evim olmasını istiyorum.”







#ABD
#Rusya
#Kevin ‘Kingpin’ Johnson
1 saat önce
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