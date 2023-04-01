ABD'li boksör ringden Putin'e seslendi: Rus vatandaşı olmak istiyorum

ABD’li profesyonel ağırsıklet boksörü Kevin ‘Kingpin’ Johnson, dün akşam Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus boksör Vyacheslav Datsik ile yaptığı ve kazandığı boks maçı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin’e ringden seslendi.





Johnson maç bitimiyle ringde kendisine uzatılan mikrofona yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





“Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, Saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya’nın evim olmasını istiyorum.”









American Kevin Johnson after the fight with the Russian Datsik asked .



Putin for a Russian passport

I am ready to change my life I would like to say to the President, the respected Putin - if you are watching this and if you are listening



Remember to click the following button pic.twitter.com/PBHm9RFnq9 — click following button 🇷🇺🤝🇨🇳 (@MZakharova0) April 1, 2023















