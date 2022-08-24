Abdullah Avcı Kopenhag maçının kilit noktasını açıkladı: Sabır

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın başlamasına çok kısa bir süre yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyuna sadık kalırsak, iyi şeylerle çıkarız. Anahtar kelime sabır." şeklinde konuştu.

Avcı, açıklamalarının tamamında, "1.5 senedir harika işler oluyor. Hep böyle adım adım, adım adım bütün hedeflere ulaşıyoruz. Bu da bizim için büyük hedeflerden bir tanesi. Taraftarımızın desteğiyle, aklımızı kaybetmeden, aklın önde olduğu, planlara sadık olduğu, sürenin uzun olduğu bir oyun. Buranın bir organizasyon olduğunu unutuyoruz, ''niye o orada'' diyorlar ama rakibimize göre bir şekilde sahada olmamız gerekiyor. Beklerimiz içeride, kanat oyuncularımızın da içeriye doğru hareketlenen oyuncular olması gerekiyordu, onun için böyle kadro tercih ettim." ifadelerine yer verdi.