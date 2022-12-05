ÖZET | Adana Demirspor-Fortuna Sittard: 1-2

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına 2-1 yenildi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, Mardan Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Burak Yılmaz ilk 11'de başladı
Fortuna Sittard'ta kaptan Burak Yılmaz ilk 11'de forma giyerken, Nuri Akşit ikinci yarıda süre buldu. Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan ve Tunahan Taşçı ise forma giymedi.
Adana Demirspor-Fortuna Sittard maç özeti
Hollanda temsilcisi müsabakanın 7. dakikasında Paul Gladon'un attığı golle öne geçerken mavi-lacivertli takım, 28. dakikada Henry Onyekuru ile skora denge getirdi. Fortuna Sittard, 38. dakikada Umaro Embalo'nun kaydettiği golle devre arasına 2-1 önde girdi. Hollanda temsilcisinin ilk yarıda attığı 2 golde de son pası Burak Yılmaz verdi.
- İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken maç 2-1 Fortuna Sittard'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Adana Demirspor-Fortuna Sittard: 0-1
Fortuna Sittard 1-0 Adana Demirspor
8' ⚽️P. Gladon pic.twitter.com/WtXfj3bJXg
Fortuna Sittard 1-0 Adana Demirspor
Adana Demirspor-Fortuna Sittard: 1-1
Fortuna Sittard 1-1 Adana Demirspor
28' ⚽️Onyekuru pic.twitter.com/pMPAFsHYpJ
Fortuna Sittard 1-1 Adana Demirspor
Adana Demirspor-Fortuna Sittard: 1-2
Fortuna Sittard 2-1 Adana Demirspor
39' ⚽️Umaru Embalo pic.twitter.com/refH6GNuaH
Fortuna Sittard 2-1 Adana Demirspor