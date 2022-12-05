Spor ÖZET | Adana Demirspor-Fortuna Sittard 1-2
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ÖZET | Adana Demirspor-Fortuna Sittard: 1-2

Dünya Kupası'nda liglere verilen arayı hazırlık karşılaşmalarıyla geçiren Adana Demirspor, Hollanda takımlarından Fortuna Sittard ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fortuna Sittard 2-1 kazandı. Adana Demirspor-Fortuna Sittard maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Adana Demirspor-Fortuna Sittard maçının özetini ve gollerini izle
Adana Demirspor - Fortuna Sittard karşılaşmasından bir kare

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına 2-1 yenildi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, Mardan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Burak Yılmaz ilk 11'de başladı

Fortuna Sittard'ta kaptan Burak Yılmaz ilk 11'de forma giyerken, Nuri Akşit ikinci yarıda süre buldu. Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan ve Tunahan Taşçı ise forma giymedi.

Adana Demirspor-Fortuna Sittard maç özeti

Hollanda temsilcisi müsabakanın 7. dakikasında Paul Gladon'un attığı golle öne geçerken mavi-lacivertli takım, 28. dakikada Henry Onyekuru ile skora denge getirdi. Fortuna Sittard, 38. dakikada Umaro Embalo'nun kaydettiği golle devre arasına 2-1 önde girdi. Hollanda temsilcisinin ilk yarıda attığı 2 golde de son pası Burak Yılmaz verdi.

  • İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken maç 2-1 Fortuna Sittard'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Adana Demirspor-Fortuna Sittard: 0-1

Adana Demirspor-Fortuna Sittard: 1-1

Adana Demirspor-Fortuna Sittard: 1-2
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