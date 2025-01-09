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Adanaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

Adanaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

13:399/01/2025, Perşembe
AA
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Adanaspor ligde topladığı 15 puanla 19. sırada yer alıyor.
Adanaspor ligde topladığı 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ayrılıkları açıkladı. Turuncu-beyazlılar Uğur Demirok, Turgay Gemicibaşı, Devran Şenyurt ve Metehan Mustafa Mollaoğlu ile vedalaştı.

ADANA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 4 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Uğur Demirok, Turgay Gemicibaşı, Devran Şenyurt ve Metehan Mustafa Mollaoğlu ile karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdikleri hizmet için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.




#Adana
#Adanaspor
#Trendyol 1. Lig

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