Adem Büyük Karşıyaka'da

Daha önce Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Bilal Ceylan, Haydar Yılmaz, Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Sefa Küpeli, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu ve Alpay Koldaş’ı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak da 36 yaşındaki tecrübeli golcü Adem Büyük’ü renklerine bağladı.