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Spor

Adem Büyük Karşıyaka'da

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son olarak Manisa FK forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli golcü Adem Büyük’ü kadrosuna kattığını duyurdu.

14:30 . 18/08/2023 Cuma
IHA
Adem Büyük'ün transferini Kurtlar Vadisi temalı bir paylaşımla açıkladılar.

Adem Büyük'ün transferini Kurtlar Vadisi temalı bir paylaşımla açıkladılar.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Karşıyaka’da kadro yapılanması devam ediyor.


Daha önce Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Bilal Ceylan, Haydar Yılmaz, Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Sefa Küpeli, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu ve Alpay Koldaş’ı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak da 36 yaşındaki tecrübeli golcü Adem Büyük’ü renklerine bağladı.


Adem Büyük, kariyerinde Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve A Milli Takım’da müsabakalara çıkma başarısı gösterdi.


Karşıyaka Kulübü, Adem Büyük'ün transferini Kurlar Vadisi dizisinden bir video ile duyurdu.






#3. Lig
#Karşıyaka
#Adem Büyük
1 saat önce
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