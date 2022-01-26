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Okay Yokuşlu Getafe'de

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu kiralık olarak takımından ayrıldı. Adı Galatasaray ile de anılan milli oyuncu kiralık olarak Getafe'ye transfer oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adı Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu Getafe ile anlaştı
Transfermarkt verilerine göre Okay Yokuşlu'nun güncel piyasa değeri 3.5 milyon eruo.

Bu sezon formasını giydiği Celta Vigo'da istediği kadar süre alamayan milli oyuncu Okay Yokuşlu, kiralık olarak takımdan ayrılma kararı almıştı.

Okay Yokuşlu Getafe'de

Adı Galatasaray ile de anılan ve hatta anlaştığı iddia edilen 27 yaşındaki oyuncu, kariyerine İspanya'da devam edecek. Celta Vigo ile sözleşmesi 2023 yılında sonra erecek olan Okay Yokuşlu, satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar Getafe'ye kiralandı.

  • 2018 yılında Trabzonspor'da Celta Vigo'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olan milli yıldız, geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich forması giymişti. Bu sezon 9 maçta süre alan Okay, gol veya asist üretemedi.
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