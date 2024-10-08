Ahmed Kutucu: Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmed Kutucu, "Dört yıl sonra yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Burada olmak her zaman özel bir duygu. Bunun için Montella hoca ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir kamp olur ve 2 galibiyetle kampı bitiririz. Her maç zor, inşallah 2 galibiyetle bu maçları bitiririz. Grubumuzda lider olarak devam etmek istiyoruz. Zor maçlar olacak, İzlanda'da hiç galibiyetimiz yok, inşallah orada ilk galibiyetimizi elde ederiz" ifadelerini kullandı.

"Geçen sezon şampiyon olduk. Arda hoca bize çok şey kattı. Benim de oyuncu olarak her gün gelişmemi sağlıyor. Ona çok teşekkür ederim. İyi bir takımız, daha da iyi olmak istiyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Aday kadroya çağırılınca hepimiz çok mutlu olduk. Hocalar da çok mutlu oldu. Bana güveniyorlar, ben de burada en iyimi vermeye çalışacağım. Arda hocanın önemli bir kariyeri var, her gün de gelişiyor. Çok iyi bir hoca. Bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ben de onu mahcup etmek istemiyorum."