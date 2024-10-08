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A Milli Takım kadrosunda değişiklik: İki isim çıkarıldı

A Milli Takım kadrosunda değişiklik: İki isim çıkarıldı

11:388/10/2024, Tuesday
G: 8/10/2024, Tuesday
Yeni Şafak
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Millilerin hazırlıkları sürüyor.
Millilerin hazırlıkları sürüyor.

A Milli Takım'da İsmail Yüksek ve Mert Günok, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Kaleci Mert Günok'un yerine Berke Özer, kadroya dahil edildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımımızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından, İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek.


Bu gelişme üzerine, Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi.


Berke Özer





#A Milli Takım
#Mert Günok
#Berke Özer
#İsmail Yüksek

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