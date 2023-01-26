Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al İttihad'a 3-1 mağlup oldu. Al İttihad'ın gollerini 15.dakikada Romarinho, 43. dakikada Hamdallah VE 90+5. dakikada Shangeeti attı. attı. Al Nassr tek golü 67.dakikada Talisca'dan geldi. Alınan bu sonuçla birlikte Al İttihad Suudi Arabistan Süper Kupası'nda finale yükseldi.