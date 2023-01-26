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Spor

ÖZET | Al İttihad- Al Nassr: 3-1

Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al İttihad'a 3-1 mağlup oldu. Al İttihad'ın gollerini 15.dakikada Romarinho, 43. dakikada Hamdallah VE 90+5. dakikada Shangeeti attı. Al Nassr tek golü 67.dakikada Talisca'dan geldi.

23:06 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ronaldo

Ronaldo

Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al İttihad'a 3-1 mağlup oldu. Al İttihad'ın gollerini 15.dakikada Romarinho, 43. dakikada Hamdallah VE 90+5. dakikada Shangeeti attı. attı. Al Nassr tek golü 67.dakikada Talisca'dan geldi. Alınan bu sonuçla birlikte Al İttihad Suudi Arabistan Süper Kupası'nda finale yükseldi.

Finalin adı Al İttihad-Al Fayha

Suudi Arabistan Kupası'nda finalin Al İttihad-Al Fayha oldu. Al Fayha'da ise Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme forma giyiyor.





#Al Nassr
#İttihad
#Ronaldo
36 dakika önce
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ÖZET | Al İttihad- Al Nassr: 3-1
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