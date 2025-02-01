Alanyaspor'dan orta sahaya takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, orta saha oyuncusu Enes Keskin ile sözleşme imzaladı.
Alanyaspor, Pendispor'dan Enes Keskin'i transfer etti
Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Keskin ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Enes Keskin" ifadesi kullanıldı.
Bu sezon Pendikspor’da 18 maçta forma şansı bulan Enes Keskin, 9 kez ilk 11’de görev aldı. Enes Keskin, Pendikspor’un dışında Iğdır FK, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Diyarbekirspor formaları da giydi.