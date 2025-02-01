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Alanyaspor'dan orta sahaya takviye

Alanyaspor'dan orta sahaya takviye

13:431/02/2025, Cumartesi
AA
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Enes Keskin'in güncel piyasa değeri 300 bin euro.
Enes Keskin'in güncel piyasa değeri 300 bin euro.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, orta saha oyuncusu Enes Keskin ile sözleşme imzaladı.

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Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Keskin ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Enes Keskin" ifadesi kullanıldı.


Bu sezon Pendikspor’da 18 maçta forma şansı bulan Enes Keskin, 9 kez ilk 11’de görev aldı. Enes Keskin, Pendikspor’un dışında Iğdır FK, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Diyarbekirspor formaları da giydi.











#Alanyaspor
#Enes Keskin
#Pendikspor

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