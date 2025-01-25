Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Sergio Cordova, 23. dakikada Yusuf Özdemir, 80. dakikada Richard, 82. dakikada Loide Augusto ve 90+1. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise 20. dakikada Deniz Türüç, 29 ve 90+7. dakikalardan birisi penaltıdan olmak üzere Piatek ve 57. dakikada Crespo attı.