Sivasspor, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 5 golle geçti. Ev sahibi ekipte Rey Manaj, 2 gol 2 asistlik performansıyla maçın yıldızı oldu. Kayserisporlu Bahoken'in gördüğü kırmızı kart ise karşılaşmaya damga vurdu. Sivasspor-Kayserispor maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kırmızı-beyazlılara farklı galibiyeti getiren golleri, 5 ile 90+2. dakikalarda Rey Manaj, 10. dakikada kendi kalesine Onurcan Piri, 45+1. dakikada Garry Rodrigues ve 77. dakikada Emrah Başsan attı. İki kez fileleri havalandıran Manaj, mücadelede iki de asist kaydetti.
Sarı-kırmızılıların golleri 46. dakikada Nazon ve 90+1. dakikada Boa Morte'den geldi.
Kayserispor'da takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya tokat atan Bahoken, 23. dakikada kırmızı kart gördü. Ayrıca Attamah da mücadelede ikinci sarıdan oyun dışında kaldı.
Sivasspor bu galibiyetin adından puanını 23'e yükseltti. Kayserispor ise 16 puanda kaldı.
5. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Manaj, ceza sahasına girdikten sonra topa sert vurdu. Top kaleci Onurcan Piri'nin sağından ağalara gitti. 1-0
10. dakikada Rodrigues sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içinde bulunan Manaj verdi. Manaj rakibini geçtikten sonra topu Moutoussamy'ye aktardı. Moutoussamy'nin vuruşu önce kale direğine sonra kaleci Onurcan Piri'ye çarparak ağlara gitti. 2-0
15. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Manaj'ın kafa vuruşunu kaleci Onurcan Piri çizgiden çıkardı. Dönen topa Rodrigues'in kafa vuruşu kalecide kaldı.
23.dakikada Kayserispor’da takım arkadaşı Miguel Cardoso’ya fiziksel müdahalede bulunan Stephane Bahoken, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
33. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde bulunan Mane'nin kafa vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Manaj, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde bulunan Rodriges'in önüne bıraktı. Rodriges düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 3-0 önde tamamladı.
6. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sağ kanattan ortasında, kaleci Ali Şaşal ile savunma oyuncuları arasında seken topu kontrol eden Duckens Nazon topu sert bir vuruşla filelere gönderdi. 3-1
54. dakikada sağ kanatan Gökhan Sazdağ'ın pasında topla buluşan Duckens Nazon yerden sert vurdu, top kale direğinin yanından auta gitti.
67. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Duckens Nazon, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Duckens Nazon'un vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
71. dakikada Emrah Başsan'ın sağı kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy'in sert şutu defansa çarparak kornere gitti.
77. dakikada Manaj'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başssan, kaleci Onurcan Piri'nin altından topu ağlara gönderdi. 4-1
82. dakikada Cardoso'nun soldan geliştirdiği atakta ceza alanında uygun durumdaki Ailton'u topla buluşturdu. Ailton'un vuruşunda kaleci Ali Şaşal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
82. dakikada Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunu kaleci Onurcan Piri, iki hamlede kontrol etti.
90+1. dakikada sağ kanattan Kayra Yılmaz'ın pasında Aylton hareketlendi, kaleci Ali Şaşal'ın üzerinden aşırttığı topu filelerle gitti. 4-2
90+2. dakikada sağdan Murat Paluyi'nin uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, meşin yuvarlağa sert vurdu, top kaleci Onurcan Piri'nin altından ağlarla buluştu. 5-2
Karşılaşmayı Sivasspor 5-2 kazandı.