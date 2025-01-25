Kırmızı-beyazlılara farklı galibiyeti getiren golleri, 5 ile 90+2. dakikalarda Rey Manaj, 10. dakikada kendi kalesine Onurcan Piri, 45+1. dakikada Garry Rodrigues ve 77. dakikada Emrah Başsan attı. İki kez fileleri havalandıran Manaj, mücadelede iki de asist kaydetti.