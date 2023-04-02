Stanojevic, son dakikada gelen golle kazandıkları bir puan için mutlu olduklarını aktararak, "Takımımı tebrik ediyorum, son saniyeye kadar vazgeçmedik ve savaştık. Pas oyununda iyiydik ama hücumda çok ciddi tehlikeler oluşturamadık. Oyunun geneline baktığınızda sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İki beklenmeyen hatadan goller yedik, bu nedenle sonu hiç fena değil diyebilirim" dedi.