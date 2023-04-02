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Spor

Aleksandar Stanojevic: "Hatalardan goller yedik"

Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor sahasında Konyaspor'u ağırladı. Tüm gollerin ikinci yarıda geldiği maçta Konyaspor uzatma dakikalarında 1 puanı evine götürdü. Maç sonu, Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic maçı değerlendirdi. Stanojevic'in açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:11 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Konyaspor, Sırp teknik adam yönetiminde 7 maçta 5 puan topladı.

Konyaspor, Sırp teknik adam yönetiminde 7 maçta 5 puan topladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın son dakikasında golü bularak 1 puanı alan Konyaspor'da Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic beraberliği yorumladı.


"Vazgeçmedik savaştık"

Stanojevic, son dakikada gelen golle kazandıkları bir puan için mutlu olduklarını aktararak, "Takımımı tebrik ediyorum, son saniyeye kadar vazgeçmedik ve savaştık. Pas oyununda iyiydik ama hücumda çok ciddi tehlikeler oluşturamadık. Oyunun geneline baktığınızda sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İki beklenmeyen hatadan goller yedik, bu nedenle sonu hiç fena değil diyebilirim" dedi.


Sırp teknik adam, yedikleri gollerde hata yapan savunma oyuncusu Kahraman Demirtaş hakkında ise "Genel anlamda iyi olduğunu söyleyebilirim, ritme ayak uyduramadı, konsantrasyonunu kaybetti. Maçın geneline baktığımızda ise iyi bir maç çıkardığını söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.



#Süper Lig
#Konyaspor
#Ümraniyespor
6 dakika önce
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