|
Spor

Ali Turap Bülbül Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkıyor: Ali Turap Bülbül kimdir?

Galatasaray’ın alt yapısından yetişen ve U19’da forma giyen Ali Turap Bülbül, bugün Süper Lig 16. haftası erteleme maçı Sivasspor ile oynanacak maçta ilk 11’de yer alacak. Birçok futbolsever ‘Ali Turap Bülbül kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne?’ sorularının yanıtını arıyor. Detaylar haberimizde.

17:11 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:11 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray’ın alt yapısından yetişen ve U19’da forma giyen Ali Turap Bülbül, bugün Süper Lig 16. haftası erteleme maçı Sivasspor ile oynanacak maçta ilk 11’de yer alacak.
Galatasaray’ın alt yapısından yetişen ve U19’da forma giyen Ali Turap Bülbül, bugün Süper Lig 16. haftası erteleme maçı Sivasspor ile oynanacak maçta ilk 11’de yer alacak.
11 yaşından beri
forması giyen ve U19’da maçlara çıkan Ali Turap Bülbül, bugün oynanacak Sivasspor maçında ilk 11’de yer alacak. Galatasaray A takımında antrenmanlara çıkan genç futbolcu bugün ilk kez Süper Lig’de sarı-kırmızılı formayı giyecek. Peki, Ali Turap Bülbül kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? İşte detaylar.

ALİ TURAP BÜLBÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MEVKİSİ NE?

Ali Turap Bülbül, 25 Ocak 2005 tarihinde Düzce'de doğdu. 19 yaşındadır. Sağ bek mevkisinde oynamaktadır.

Futbol kariyerine 2016 yılında Galatasaray altyapısında başladı. 2022-2023 sezonunda Galatasaray U19 takımı ile 24 maça çıktı ve 1 gol attı.

31 defa milli olan genç yıldızın 14 resmi golü bulunuyor.

Ali Turap 2023-2024 sezonunda Galatasaray A takımına yükseldi. Bugün ise Süper Lig’de Galatasaray forması ile Sivasspor karşısında ilk maçına çıkacak.




#Galatasaray
#Süper Lig
#Ali Turap Bülbül
18 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Togg, Chery, Tesla, BYD, MG 2024 fiyatlarını güncelledi! İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları...