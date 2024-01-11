ALİ TURAP BÜLBÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MEVKİSİ NE?
Ali Turap Bülbül, 25 Ocak 2005 tarihinde Düzce'de doğdu. 19 yaşındadır. Sağ bek mevkisinde oynamaktadır.
Futbol kariyerine 2016 yılında Galatasaray altyapısında başladı. 2022-2023 sezonunda Galatasaray U19 takımı ile 24 maça çıktı ve 1 gol attı.
31 defa milli olan genç yıldızın 14 resmi golü bulunuyor.
Ali Turap 2023-2024 sezonunda Galatasaray A takımına yükseldi. Bugün ise Süper Lig’de Galatasaray forması ile Sivasspor karşısında ilk maçına çıkacak.