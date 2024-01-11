11 yaşından beri

forması giyen ve U19’da maçlara çıkan Ali Turap Bülbül, bugün oynanacak Sivasspor maçında ilk 11’de yer alacak. Galatasaray A takımında antrenmanlara çıkan genç futbolcu bugün ilk kez Süper Lig’de sarı-kırmızılı formayı giyecek. Peki, Ali Turap Bülbül kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? İşte detaylar.