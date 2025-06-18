Ali Turap Bülbül yeni sezona hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı takımın sağ bek Ali Turap Bülbül, geride bıraktığımız sezonu 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmişti. Sezon öncesi kampında Galatasaray'a katılacak olan genç futbolcu, tatil döneminde de çalışmalarını sürdürüyor.

Özel antrenör Samet Kösemen eşliğinde çalışan Ali Turap Bülbül, dayanıklılık ve çabukluk antrenmanları yapıyor. Galatasaray'ın 4 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına kadar özel çalışmalarına devam edecek olan 20 yaşındaki oyuncu, kendisini iyi hazırlayıp sarı-kırmızılı takımda kalıcı olma hedefinde.