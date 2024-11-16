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Alperen Şengün'den triple-double! Rockets Clippers'ı yendi

Alperen Şengün'den triple-double! Rockets Clippers'ı yendi

11:0416/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
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Alperen Şengün'ün üstün performansı Rockets'e galibiyeti getirdi.
Alperen Şengün'ün üstün performansı Rockets'e galibiyeti getirdi.

NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı 125-104 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün; 16 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle oynadığı maçta takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 125-104 mağlup etti. NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Clippers'ı 21 sayı farkla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle oynadığı maçta takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Rockets'ta Jabari Smith, 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Clippers'ta James Harden'ın 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.


Cavaliers 14'te 14 yaptı


Sezona namağlup devam eden Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Chicago Bulls'u 144-126 mağlup ederek 14'te 14 yaptı. Cleveland Cavaliers, NBA tarihinde sezona 14 galibiyetle başlayan 6. takım konumunda bulunuyor. Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 37 sayıyla galibiyette katkı sağladı. Coby White'ın attığı 29 sayı, Bulls'un mağlubiyetini engelleyemedi.


LeBron James ilk kez üst üste 4 kez "triple-double" yaptı


Los Angeles Lakers, deplasmanda San Antonio Spurs'u 120-115 mağlup etti. Lakers'ta Anthony Davis 40 sayı, 12 ribaunt, LeBron James ise 15 sayı, 16 ribaunt ve 12 asistle oynadı. Böylece, James, NBA kariyerinde ilk kez üst üste 4 kez "triple-double" yaptı. Spurs'ta ise Victor Wembanyama, 28 sayı 14 ribauntla mağlubiyete engel olamadı.


De'Aaron Fox'un 60 sayısı galibiyet için yeterli olmadı


Minnesota Timberwolves, deplasmanda Sacramento Kings'i uzatmaların ardından 130-126 yendi. Timberwolves'ta Anthony Edwards, 36 sayıyla oynadı ve takımını galibiyete taşıdı. De'Aaron Fox'un 60 sayısı, Kings'e galibiyet getirmeye yetmedi.


Sonuçlar:


Indiana Pacers-Miami Heat: 111-124


Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 98-86


Toronto Raptors-Detroit Pistons: 95-99


Atlanta Hawks-Washington Wizards: 129-117


Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 144-126


New York Knicks-Brooklyn Nets: 124-122


San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 115-120


Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 125-104


New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 101-94


Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 99-83


Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 123-118


Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 126-130 (uzatmalarda)

#Alperen Şengün
#NBA
#Houston Rockets

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