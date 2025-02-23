Alperen Şengün'ün double-double'ı galibiyet için yeterli olmadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Utah Jazz'a 124-115 yenildi. NBA'de 5 maç yapıldı. Jazz'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 27 sayı, 12 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla oynadı. Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 10 asist ve Amen Thompson 22 sayı, 9 ribaunt üretti. Jazz'da ise Keyonte George'un 30 ve Lauri Markkanen'in 23 sayısı, sezonun 14. galibiyetinde önemli rol oynadı.