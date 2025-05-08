Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Altay'da Onur Efe belirsizliği

Altay'da Onur Efe belirsizliği

14:028/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Onur Efe
Onur Efe

TFF 3'üncü Lig'e düşen Altay'da bu sezon sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Onur Efe'nin sözleşmesi ay sonunda sona erecek. Altyapıdan yetişen kanat oyuncusunun yuvada kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

3'üncü Lig'e düşen Altay'da bu sezon sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Onur Efe'nin sözleşmesi ay sonunda sona erecek. Siyah-beyazlı formayla 30 maçta 7 gol, 5 asistlik performansla takımın en skorer ismi olan 23 yaşındaki futbolcu serbest kalacak. Transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisinin en önemli ayaklarından biri olan Onur'a üst liglerden takımların talip olduğu öğrenildi.


Altay altyapısından yetişen kanat oyuncusunun yuvada kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Altay'da 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olağan genel kurulda göreve gelecek yeni yönetimin yetenekli oyuncu ile yeniden anlaşma zemini arayacak. Onur'u elinden kaçırmak istemeyen siyah-beyazlıların kontratı biten diğer oyuncularla ilgili girişimleri de olacak.




#Altay
#Onur Efe
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğum yardımı ödemeleri son durum: Çocuk parası yattı mı, ne zaman yatacak?