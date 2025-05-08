Altay'da Onur Efe belirsizliği

3'üncü Lig'e düşen Altay'da bu sezon sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Onur Efe'nin sözleşmesi ay sonunda sona erecek. Siyah-beyazlı formayla 30 maçta 7 gol, 5 asistlik performansla takımın en skorer ismi olan 23 yaşındaki futbolcu serbest kalacak. Transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisinin en önemli ayaklarından biri olan Onur'a üst liglerden takımların talip olduğu öğrenildi.