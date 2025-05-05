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Altay'da Onur Efe rüzgarı! 12 gollük katkı sağladı

Altay'da Onur Efe rüzgarı! 12 gollük katkı sağladı

11:525/05/2025, Pazartesi
IHA
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Onur Efe takımının en skorer ismi oldu.
Onur Efe takımının en skorer ismi oldu.

Altay’ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe, siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 gol 5 asistlik performans sergileyerek 12 gole doğrudan katkı verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu 25 puanla 17. sırada tamamlayan ve küme düşmekten kurtulamayan Altay, yeni sezon itibarıyla 3. Lig’de mücadele edecek. Son 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir ekibinde genç oyuncuların performansı geleceğe dair umut verdi. Bu oyuncular arasında ise Onur Efe öne çıkan isim oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 gol atarken 5’te asist yapmayı başardı. Böylece Onur Efe takımının en skorer ismi oldu.


İstikrarlı performansı dikkat çekti


Altay’ın 2002 doğumlu genç oyuncusu Onur Efe, bu sezon 7 gol 5 asistlik performansının yanı sıra istikrarlı görüntüsüyle de dikkatleri çekmeyi başardı. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 30 maça çıkan kanat oyuncusu, toplam 2 bin 639 dakika süre aldı. Onur Efe, 2 bin 738 dakika süre alan Yunus Efe Sarıkaya’dan sonra en fazla forma şansı bulan oyuncu oldu.

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