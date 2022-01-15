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Andriy Shevchenko Genoa'dan gönderildi: Galibiyeti yok

Sezon başında adı Fenerbahçe ve A Milli Takımımız ile anılan fakat daha sonra İtalya Serie A takımlarından Genoa ile anlaşan Andriy Shevchenko, takımdan gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Andriy Shevchenko Genoadan ayrıldı
Andriy Shevchenko

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa, Ukraynalı teknik direktör Andriy Shevchenko'nun görevine son verdi. Genoa kulübünden yapılan açıklamada, Shevchenko'nun görevden alındığı belirtilirken, 45 yaşındaki çalıştırıcıya ve teknik heyetine başarı dileğinde bulunuldu. Ayrıca takımın, geçici süreliğine Abdoulay Konko'ya emanet edildiği belirtildi.

Ligde galibiyeti yok

Mavi-kırmızılı takım, Ukraynalı teknik adamı 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine göreve getirmişti. Shevchenko yönetimindeki Genoa, Serie A'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi alırken, hiç galip gelememişti. Mavi-kırmızılı takım, İtalya Kupası’nda 1 galibiyet alırken, hafta içinde son 16 turu mücadelesinde Milan’a uzatma devrelerinde gelen gollerle 3-1 yenilerek, kupadan elenmişti.

Genoa, Serie A’da 21 maçta aldığı 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ve 12 puanla 19. sırada küme düşme hattının içinde bulunuyor.

  • Adı Fenerbahçe ve A Milli Takım ile anılmıştı
  • Daha önce Ukrayna Milli Takımı'nı çalıştıran Andriy Shevchenko, ülkesinden ayrıldıktan sonra adı Fenerbahçe ve A Milli Takımımız ile anılmıştı. 45 yaşındaki hoca daha sonra Genoa ile anlaşma sağlamıştı.

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