Ange Postecoglou'dan rotasyon vurgusu: 'Yarın bazı...'

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiliz ekibi Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou ile oyunculardan Dominic Solanke, RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi.





Teknik direktör Ange Postecoglou açıklamaları şöyle:

'Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz'

"Fantastik bir statta inanılmaz bir atmosfer bizi bekliyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her oyuncu böyle bir maçta oynamak ister."





'Güzel bir sınav olacak'

"Galatasaray iyi bir takım ve bireysel olarak iyi oyunculara sahip. Her hafta farklı takımlara karşı farklı bir sınav veriyoruz. Bizim için güzel bir sınav olacak."





'Statta iyi bir enerji olacak'

"Defansta iyi performans sergilememiz gerek. İyi hücum yapıyorlar. Kendi evlerinde oynayacakları için statta iyi bir enerji olacaktır. Biz de kendimizi iyi hazırladık. İyi bir maç olacağını düşünüyorum."





'Rotasyonlar yapmamız gerekiyor'

"Eksiklerimiz var. Farklı bir ekiple sahaya çıkacağız. Şu anda haftada üç maç oynuyoruz. Bu sayede de herkes şans buluyor. Yarın da bazı rotasyonlar yapmamız gerekiyor."





Dominic Solanke şöyle konuştu:

"Galatasaray, önemli tarihe sahip büyük bir takım. Önemli oyuncuları var. Zor bir maç olacak. Bütün Avrupa maçları zor geçiyor."





"Galatasaray taraftarının statta nasıl bir atmosfer yarattığını herkes biliyor. Büyük bir kulüp. Atmosferi az çok biliyoruz. Bizim de böyle atmosferlerde oynayan oyuncularımız var. Buna hazırız."























