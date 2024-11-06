Ange Postecoglou'dan rotasyon vurgusu: 'Yarın bazı...'

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou ile futbolcu Dominic Solanke, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Eksikleri olduğunu belirten 59 yaşındaki teknik adam, "Rotasyon yapacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.
UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiliz ekibi Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou ile oyunculardan Dominic Solanke, RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi.
"Fantastik bir statta inanılmaz bir atmosfer bizi bekliyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her oyuncu böyle bir maçta oynamak ister."
"Galatasaray iyi bir takım ve bireysel olarak iyi oyunculara sahip. Her hafta farklı takımlara karşı farklı bir sınav veriyoruz. Bizim için güzel bir sınav olacak."
"Defansta iyi performans sergilememiz gerek. İyi hücum yapıyorlar. Kendi evlerinde oynayacakları için statta iyi bir enerji olacaktır. Biz de kendimizi iyi hazırladık. İyi bir maç olacağını düşünüyorum."
"Eksiklerimiz var. Farklı bir ekiple sahaya çıkacağız. Şu anda haftada üç maç oynuyoruz. Bu sayede de herkes şans buluyor. Yarın da bazı rotasyonlar yapmamız gerekiyor."
"Galatasaray, önemli tarihe sahip büyük bir takım. Önemli oyuncuları var. Zor bir maç olacak. Bütün Avrupa maçları zor geçiyor."
"Galatasaray taraftarının statta nasıl bir atmosfer yarattığını herkes biliyor. Büyük bir kulüp. Atmosferi az çok biliyoruz. Bizim de böyle atmosferlerde oynayan oyuncularımız var. Buna hazırız."