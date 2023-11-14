Angelino yoksa problem var

Galatasaray'ın İspanyol sol beki Angelino, her ne kadar performans olarak beğenilmese de sahada olmadığı zaman sarı-kırmızılı takım için işler karışıyor. 26 yaşındaki oyuncu oynamadığı ya da oyundan çıktığı dönemlerde sarı-kırmızılı takım ağlarında goller görüyor.





Bayern Münih ile İstanbul'da oynanan maçta yedek bekleyen Angelino, sarı-kırmızılı takım 2-1 geriye düştükten sonra oyuna girdi. Deplasmanda oynanan Bayern Münih karşılaşmasında ise sahada 78 dakika görevini yerine getiren Angelino, oyundan çıktıktan sonra sarı-kırmızılı takım ağlarında 2 gol birden gördü. Son olarak Angelino, Hatayspor deplasmanında hiç süre almazken, Galatasaray Süper Lig'de sezonun ilk mağlubiyetini tattı.













Opsiyonu devreye girecek





Galatasaray, yaz transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'ten şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Angelino'nun bonservisini almaya yaklaştı. Sarı-kırmızılı forma altında 17 maça çıkan İspanyol sol bek, 3 maçta da daha süre alırsa kalıcı olarak sarı-kırmızılı takımın olacak. Galatasaray, 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödediği Angelino'nun satın alma opsiyonuna 6 milyon euro ödeyecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 gol atan Angelino, Süper Lig'de de bir asist yaptı.















