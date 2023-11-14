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Spor

Angelino yoksa problem var

Galatasaray'da Angelino sahada olmadığı zamanlarda sarı-kırmızılı takım defansif anlamda sıkıntı yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, İspanyol sol bekin oyuna girmediği ya da sahadan çıktığı dönemlerde ağlarında gol görüyor.

Umut Yılmaz
10:02 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:14 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Angelino, sarı-kırmızılı formayla 17 maça çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.

Angelino, sarı-kırmızılı formayla 17 maça çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.

Galatasaray'ın İspanyol sol beki Angelino, her ne kadar performans olarak beğenilmese de sahada olmadığı zaman sarı-kırmızılı takım için işler karışıyor. 26 yaşındaki oyuncu oynamadığı ya da oyundan çıktığı dönemlerde sarı-kırmızılı takım ağlarında goller görüyor.


Bayern Münih ile İstanbul'da oynanan maçta yedek bekleyen Angelino, sarı-kırmızılı takım 2-1 geriye düştükten sonra oyuna girdi. Deplasmanda oynanan Bayern Münih karşılaşmasında ise sahada 78 dakika görevini yerine getiren Angelino, oyundan çıktıktan sonra sarı-kırmızılı takım ağlarında 2 gol birden gördü. Son olarak Angelino, Hatayspor deplasmanında hiç süre almazken, Galatasaray Süper Lig'de sezonun ilk mağlubiyetini tattı.




Opsiyonu devreye girecek

Galatasaray, yaz transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'ten şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Angelino'nun bonservisini almaya yaklaştı. Sarı-kırmızılı forma altında 17 maça çıkan İspanyol sol bek, 3 maçta da daha süre alırsa kalıcı olarak sarı-kırmızılı takımın olacak. Galatasaray, 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödediği Angelino'nun satın alma opsiyonuna 6 milyon euro ödeyecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 gol atan Angelino, Süper Lig'de de bir asist yaptı.





#Galatasaray
#Angelino
#Süper Lig
#Şampiyonlar Ligi
20 dakika önce
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