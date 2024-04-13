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Spor

Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Galibiyeti getiren golleri 31, 68. dakikada Efkan Bekiroğlu (2) ve 65. dakikada Ali Sowe attı. Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 37'e yaptı ve 12. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 31 puanla 17. sırada kaldı. Ankaragücü - Gaziantep FK maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:04 - 13/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:05 - 13/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ankaragücü üç attı üç aldı.
Ankaragücü üç attı üç aldı.

Ankaragücü, Trendyol Süper Lig 32. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 31, 68. dakikada Efkan Bekiroğlu (2) ve 65. dakikada Ali Sowe attı.


Gaziantep FK'nın tek golünü 7. dakikada Jevtovic kaydetti.


Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 37'e yaptı ve 12. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 31 puanla 17. sırada kaldı.


ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU


ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

Ankaragücü - Gaziantep FK maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI


#Ankaragücü
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
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