Ankaragücü üç attı üç aldı.
Ankaragücü, Trendyol Süper Lig 32. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 31, 68. dakikada Efkan Bekiroğlu (2) ve 65. dakikada Ali Sowe attı.
Gaziantep FK'nın tek golünü 7. dakikada Jevtovic kaydetti.
Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 37'e yaptı ve 12. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 31 puanla 17. sırada kaldı.
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Ankaragücü
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
33 dakika önce