Ankaragücü - Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü, Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'nde berabere kalan Beşiktaş, zorlu deplasmandan da 3 puanla dönerek üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.
Başkent ekibi ise geride kalan 4 haftalık süreçte henüz 3 puanla tanışamadı. Sarı-lacivertlilerde, Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrılmış ve yerine Ömer Erdoğan getirilmişti.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Atiba Hutchinson mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Ghezzal ise teknik patron Valerien Ismael'in şans vermesi halinde forma giyebilecek.
Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MKE Ankaragücü - Beşiktaş 4 Eylül Pazar (bugün) saat 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Digitürk'e üyeliği bulunmayan taraftarlar ise Yeni Şafak Spor'un Canlı Skor sayfasından canlı anlatım ve önemli gelişmeleri takip edebilir.
Ankaragücü'nün ilk 11'i
Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda.
Beşiktaş'ın ilk 11'i
Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Muleka, N'Koudou, Weghorst.