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Spor

Ankaragücü - Samsunspor: 2-0 |ÖZET

Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Samsunspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmadaki goller dakika (71') Efkan Bekiroğlu ile (76') Ali Sowe'dan geldi. Ankaragücü- Samsunspor maçının özetini haberin içerisinde bulunan link üzerinden izleyebilirsiniz.

21:35 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 22:20 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler, 3 puanı aldı.

Sarı-lacivertliler, 3 puanı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü sahasında Samsunspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekibin golleri dakika (71') Efkan Bekiroğlu ile (76') Ali Sowe'den geldi.


Ankaragücü bu sonuçla birlikte puanını 12'e yükseltirken, Samsunspor ise 2 puanda kaldı.




Maçın hikayesi:

9’uncu dakikada gelişen Ankaragücü atağında Radakovic’in kendi yarı sahasından verdiği pasla ceza sahasına giren Rodrigues’in şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.


32’nci dakikada Hayrullah’ınpasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Rodrigues penaltı noktasına çevirdi. Sowe’dan önce Benasser son anda çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı.


43’üncü dakikada Holse, savunmanın üzerinden topu aşırarak Ercan’ı kaleci ile karşı karşıya getirdi. Ercan topu ayağından aşınca Samsunspor mutlak golden oldu.


İlk yarı 0-0 tamamlandı.


55’nci dakikada Ankaragücü’nün kullandığı serbest vuruşta Efkan’ın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top, kalecinin sağından auta çıktı.


71’nci dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rodrigues’in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Efkan, topu düzelterek kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.


74’üncü dakikada Hayrullah’ın ortasında ceza yayı üzerinde topu göğsüyle düzelten Sowe’un şutunda kaleci Okan, uzanarak mutlak golü önledi.


75’inci dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Efkan’ın ortasında Radakovic’in kafasında top kaleciden döndü. Dönen topu Sowe filelere gönderdi. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından golün geçerli olduğuna hükmetti: 2-0.


MKE Ankaragücü maçı 2-0 kazandı.







#Süper Lig
#MKE Ankaragücü
#Yılport Samsunspor
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