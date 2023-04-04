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Spor

Fırtına kupaya kilitlendi

Ligde şampiyonluk yarışından kopan Trabzonspor, bugün Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile adını yarı finale yazdırmak için karşılaşacak.

11:44 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Bordo-mavililer bugün sahaya çıkacak.

Bordo-mavililer bugün sahaya çıkacak.

Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 19'a yükselen Trabzonspor, şampiyonluk yarışından uzaklaşırken Avrupa defterini de kapatmıştı. Beklentilerin gerisinde kalan Karadeniz ekibi, tek hedef olarak belirlediği Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.


Bordo-mavili takm, bugün kupa çeyrek finalinde karşılaşacağı Ankaragücü maçını kazanarak, moral bulmayı hedefliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak takım, yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.


Trezeguet kadroda yok

Trabzonspor'da DorukhanToköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları devam ediyor. Trezeguet de riske edilmemek için maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı düzelen Naci Ünüvar ise kadroda. Çalışmalarını dün tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra Ankara'ya gitti


Hugo gitti

Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, Bahia'ya transfer oldu. Bordo-mavili kulüpten yapıan açıklamada, Brezilya ekibinin 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.


ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR
STAT:
Eryaman
SAAT:
20.30
YAYIN:
A Spor
HAKEM:
Zorbay Küçük
ANKARAGÜCÜ:
Gökhan, Atakan, Mujakic, Radakovic, Zayid, Diack, Kitsiou, Hanousek, Tayları, Emre Kılınç, Sowe
TEKNİK DİREKTÖR:
Tolunay Kafkas
TRABZONSPOR:
Uğurcan, Bartra, Eren Elmalı, Densvvill, Bruno Peres, Siopis, Visca, Abdülkadir, Hamsik, Bakasetas, Maxi Gomez
TEKNİK DİREKTÖR:
Orhan Ak



#Trabzonspor
#Türkiye Kupası
#Ankaragücü
19 dakika önce
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