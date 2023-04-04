Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 19'a yükselen Trabzonspor, şampiyonluk yarışından uzaklaşırken Avrupa defterini de kapatmıştı. Beklentilerin gerisinde kalan Karadeniz ekibi, tek hedef olarak belirlediği Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.





Bordo-mavili takm, bugün kupa çeyrek finalinde karşılaşacağı Ankaragücü maçını kazanarak, moral bulmayı hedefliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak takım, yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.





Trezeguet kadroda yok





Trabzonspor'da DorukhanToköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları devam ediyor. Trezeguet de riske edilmemek için maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı düzelen Naci Ünüvar ise kadroda. Çalışmalarını dün tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra Ankara'ya gitti





Hugo gitti





Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, Bahia'ya transfer oldu. Bordo-mavili kulüpten yapıan açıklamada, Brezilya ekibinin 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.





ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR

STAT: Eryaman

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

HAKEM: Zorbay Küçük

ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Atakan, Mujakic, Radakovic, Zayid, Diack, Kitsiou, Hanousek, Tayları, Emre Kılınç, Sowe

TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas

TRABZONSPOR: Uğurcan, Bartra, Eren Elmalı, Densvvill, Bruno Peres, Siopis, Visca, Abdülkadir, Hamsik, Bakasetas, Maxi Gomez

TEKNİK DİREKTÖR: Orhan Ak











