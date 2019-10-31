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Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert oldu

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda kulübün yeni başkanı Fatih Mert oldu. Kulüpte ciddi sıkıntıların bulunduğunu, bunları aşmaları gerektiğini ifade eden Mert, "109 yıllık kulüp inşallah yerini iyi yerlerde alır. Sportif başarılarıyla örnek alınan bir kulüp olur" dedi.

Haber Merkezi AA
Fatih Mert, başkan seçildikten sonra kısa bir açıklama yaptı.

Fatih Mert, başkan seçildikten sonra kısa bir açıklama yaptı.

Fotoğraf: IHA

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda seçimlere Fatih Mert başkanlığındaki tek listeyle gidildi. Genel kurulda yaşanan olaylarda salonu terk eden, sonrasında ise tekrar salona dönen Fatih Mert gelir gelmez oyunu kullandı ve sonuçları beklemeye başladı.

Oylama sonrasında 289 oy alan Fatih Mert kulübün yeni başkanı oldu.

Seçimlerde 931 delegeden 290'u oy kullandı. Bu oylarını biri de geçersiz sayıldı.

"Yapılan olayı kınıyorum"

Oy kullanma işleminin ardından bir konuşma yapan çiçeği burnunda başkan Fatih Mert, bugün buraya gelerek oy kullananlara teşekkür ederek, "Ankaragücü için bundan sonrası hayırlı uğurlu olsun. Bugün burada oy kullandınız. Bundan sonra da inşallah Ankaragücü iyi ve güzel işlerin yapıldığı bir kulüp olur. 109 yıllık kulüp inşallah yerini iyi yerlerde alır. Sportif başarılarıyla örnek alınan bir kulüp olur" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaylardan sonra konuşmanın kolay olmadığını dile getiren Mert, "Kötü bir ortamdan sonra konuşmak kolay değil. Moral ve motivasyon kayboldu. Tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Salonu terk etmek zorundaydım. Yapılan olayı kınıyorum. Doğru değil. Hakarete varmadığı sürece herkes herkesi eleştirebilir. Arkadaşa da geçmiş olsun diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga
DHA

Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga

Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kavga çıktı. Delegelerden Ali İhsan Mutlu'nun mali raporlar hakkında söz almasının ardından eski başkan Mehmet Yiğiner tepki gösterdi ve olaylar çıktı. Ali İhsan Mutlu, 'Ankaragücü'nün borcu nasıl 240 milyon oldu?' demesinin üstüne ortalık karıştı. Çıkan olayların ardından Ali İhsan Mutlu, darp edilerek salon dışına çıkarıldı.


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