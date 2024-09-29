Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı haftada, mücadeleyi sarı lacivertli takım 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Tadic ve 81. dakikada Thalisson kendi kalesine attı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını, 16'ya yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.