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Antalyaspor 0-2 Fenerbahçe (MAÇ ÖZETİ-VİDEO)

Antalyaspor 0-2 Fenerbahçe (MAÇ ÖZETİ-VİDEO)

Haber Merkezi
20:5929/09/2024, Pazar
G: 29/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinçleri
Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı sessiz geçen maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ikinci yarı geldi. Fenerbahçe'nin gollerini 63. dakikada Tadic ve 81. dakikada Thalisson kendi kalesine attı. Antalyaspor-Fenerbahçe maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı haftada, mücadeleyi sarı lacivertli takım 2-0 kazandı.


Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Tadic ve 81. dakikada Thalisson kendi kalesine attı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını, 16'ya yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.


Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak.



Antalyaspor-Fenerbahçe maç özeti

2. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında kaleci Piric'in müdahalesi sonrası arka direkten dönen topa Szymanski dokundu. Kaleye giden meşin yuvarlağı Veysel Sarı çizgiden çıkardı.


9. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde kafayla şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.


12. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen topu kaleci Livakovic kontrolü altına aldı.


14. dakikada Djenepo'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.


19. dakikada Amrabat'ın ceza alanı dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.


41. dakikada Saint-Maximin'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Piric gole izin vermedi.


45 2. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza alanı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.


Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


55. dakikada Townsend'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kaluzinski'nin şutunda, top üstten auta çıktı.


63. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlara gönderdi: 0-1


76. dakikada Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.


78. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart gördü.


81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En-Nesyri'nin hareketlendiği top, Kelven'in yüzüne çarpıp yakın köşeden filelerle buluştu: 0-2


Karşılaşmayı, sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.


Antalyaspor-Fenerbahçe 0-2 maç özeti izle



#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Antalyaspor

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