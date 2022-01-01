Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Geleceğimiz çok parlak

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin’i takımın başına getirerek çok isabetli bir karar verdiklerini söyledi. Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan Çetin, “Hayatın her alanında değişim kaçınılmazdır. Futbolda bazen gelecek için cesur kararlar almak zorunda kalabiliyorsunuz. Taraftarımıza yeni bir heyecan verecek, oyunumuzu geliştirecek, başarıya aç bir isim arayışındaydık. Çok uzağa gitmedik. Aklımıza gelen isim futbolcumuz Nuri Şahin oldu. Kendisi en az 3-4 yıl daha futbol oynayabilecekken, hazır olduğunu bize iletti, yönetim kurulumuza bir sunum yaptı ve bizi etkiledi. Nuri Şahin’i bir teknik direktör olarak değil, kulübümüz futbol branşının başına getirerek Futbol Sorumlusu yaptık. Sadece A takımımızı yönetmekle kalmayacak, futboldaki tüm yaş gruplarımızın organizasyonunu da kendisi sağlayacak. Yani, futbolun başındaki isim olacak. Bu anlamda kendisinin ne kadar hazır olduğunu da ekibini 3-4 gün içerisinde oluşturmasıyla bir kez daha gördük. Futbolda zaman kaybına tahammülümüz yok. Cesur bir karar alıyorsanız, aynı cesareti hızınızla desteklemelisiniz. Geleceğimiz parlak” dedi.

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"Kupa kazanan ilk başkan olmak istiyorum"

5 Ocak’ta Katar’da Beşiktaş ile oynayacakları Süper Kupa Finali’nde kulüp tarihinin ilk resmi kupasını kazanmak istediklerini ifade eden Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, “2001 ve 2021 kulübümüzün tarihinde iki önemli yıldır. İki kez Türkiye Kupası finali oynadık. En üst düzeyde kazanılabilecek 3 kupadan birine 2 kez yaklaştık ama olmadı. Şimdi bu 3 kupadan bir diğerine daha 1 adım yakındayız. Antalyasporumuz’un ilk kupasını kazanan başkan olmak benim için torunlarıma bırakacağım en büyük miras olacak. Ancak ben başkan olarak, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, kendimiz için değil bu kupayı sonuna kadar hak eden taraftarımız için kazanmaya gideceğiz. buna inanıyoruz. Katar’da belki rakibimiz de biz de taraftarımızdan yoksun olacağız ama biz kazanacağımıza yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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"Kendi yıldızlarımızı yetiştireceğiz"

Bir dönem Eto’o gibi bir yıldızı bünyesinde bulundurduklarını ve bu tarz transferleri yeniden yapıp yapmayacaklarını sorduğumuz Aziz Çetin, “Yıldız futbolculara saygımız var ama bizim yol haritamız çok farklı. Yıldızları içimizden çıkarmayı planlıyoruz. Genç bir yönetimimiz var. Genç bir isme futbolumuzu teslim ettik. Takımımız da aynı şekilde genç. Kadromuza dahil ettiğimiz oyuncuların yaş ortalaması 25. Ümit Milli Takımımıza Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar ve Erkan Eyibil sürekli davet ediliyor. Bu sezon en çok altyapıdan oyuncu oynatan 3 takımdan biriyiz. Bu veriler herhalde takip etmek istediğimiz yol haritasını biraz olsun anlatıyordur. Geleceğimiz parlak” dedi.

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"Şehrimize kulüp sevgisini aşılıyoruz"

Maç günlerinde stadın doluluk oranını artırmak için planları olduğunu ifade eden Başkan Çetin, “Atatürk Stadı’nın havası, da ambiyansı da bir başkaydı. Ama daha modern ortamlarda taraftarımızın aileleriyle birlikte takımlarını destekleyeceği ortamı oluşturmak zorundayız. Elbette bugünkü stadımızı da doldurmak istiyoruz. Bunun kısa vadedeki çaresi, sportif başarıdan geçiyor. Uzun vadede ise aidiyet duygusunun küçük yaşlardan beri aşılanması. Şehrinin takımını destekleyenlerin sayısını artıracağız. Anaokulu ve ilköğretim okullarımızdaki çocuklarımıza kırtasiye setleri dağıtıyoruz. Armamız her eve girecek. Renklerimiz küçük yaştan itibaren çocuklarımız tarafından sevilecek” şeklinde konuştu.

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