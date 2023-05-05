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Spor

Beşiktaş yarın Antalyaspor'un konuğu olacak

Süper Lig'de geçen hafta derbide Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, ligin 33. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:05 . 5/05/2023 Cuma
AA
Sezonun ilk devresi oynanan maçta, Cenk Tosun kaçırdığı penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşamıştı.

Sezonun ilk devresi oynanan maçta, Cenk Tosun kaçırdığı penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşamıştı.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş yarın saat 19.00'da Antalyaspor'un konuğu olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maç beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.


Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor. Son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.


Colley ve Salih'in durumu belirsiz

Beşiktaş'ta derbi maç sonrası tedavilerine başlanan Omar Colley ve Salih Uçan'ın yarınki maç öncesi durumu belirsizliğini koruyor. Derbide sakat sakat mücadele eden Colley ile Salih Uçan'ın durumuna bugün yapılacak son antrenmanın ardından karar verilecek. Sağlık kurulunun yapacağı değerlendirme sonrası teknik direktör Şenol Güneş, iki oyuncuyu Antalya'ya götürüp götürmeyeceğine karar verecek.


Cenk kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sezonun geride kalan bölümündeki Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören golcü oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da kart görmesi halinde Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Antalyaspor
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