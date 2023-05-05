Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi hakem Ali Şansalan'a baskı yapıldığını söyledi. Çebi, "Şansalan takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı" dedi. Dursun Özbek'in, "Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında koalisyon var" söylemine de cevap veren Çebi, "Gaziantep ve Hatay çekilince, maşallah siz koalisyon oldunuz. El ele tutuşup yürüdünüz. Fenerbahçe ile Galatasaray koalisyonun en kralını uyguladı" diye konuştu. TFF'nin ligden çekilen takımlarla ilgili kararına da tepki gösteren Başkan Çebi, "Sen benim hakkımı nasıl gasp ediyorsun? Beşiktaş şampiyon bile olsa, ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.