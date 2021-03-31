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Antalyaspor UEFA Kulüp Lisansı sorununu çözdü

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, UEFA Kulüp Lisansı alınmasına yönelik ihtilaflı dosyaları sonuca bağladıklarını, gerekli tüm finansal şartları bugün itibarı ile yerine getirdiklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Antalyaspor UEFA Kulüp Lisansı sorununu çözdü
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz

Mustafa Yılmaz, Antalyaspor’un 21 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdığını ve 55 yıllık tarihinde kupaya ikinci kez bu çok yaklaştığını kaydetti.

1 ayı henüz geride bırakmış yeni bir yönetim kurulu olarak 13 maçlık yenilmezlik serisinin yanı sıra finalist olma mutluluğunun kendilerine nasip olduğunu aktaran Yılmaz, şunları söyledi;

  • “Kamuoyunun bildiği gibi Ziraat Türkiye Kupası'nı kentimize getirmemiz halinde önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme onurunu yaşayacağız. Ancak bu gururu yaşayabilmemiz için önümüzde finansal anlamda acil olarak aşmamız gereken sorunlar vardı. Bu kısıtlı süreç içerisinde çok yoğun günler yaşadık. Gecemizi gündüzümüze katarak olağanüstü bir azimle çalıştık. UEFA Kulüp Lisansı alabilmemiz için önümüzde engel olarak duran ihtilaflı dosyalarımızı sonuca bağladık ve gerekli tüm finansal şartları bugün itibarı ile yerine getirdik. Bu durum, UEFA Kulüp Lisansı alabilmemizin yanı sıra transfer engelimizin de kalktığı anlamına gelmektedir.”

Şimdi sıranın finale geldiğini aktaran Mustafa Yılmaz, “Artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımızda. Onların sahadaki performansının bizim çalışmalarımızı taçlandıracağına inanıyorum. Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nı Antalya'mıza getireceğine inancım tamdır. Bugünden sonra kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe, tek vücut olarak final yürüyüşümüz başlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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