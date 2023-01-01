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Spor
Antalyaspor'a Portekiz ve İsveç'ten 2 takviye
Antalyaspor, Portekiz ekibi Benfica'dan kaleci Helton Leite ile İsveç ekibi Malmö'nün formasını giyen orta saha oyuncusu Erdal Rakip'i kadrosuna kattı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
16:28 . 19/01/2023 Perşembe
DHA
Son olarak Malmö forması giyen Erdal Rakip, 11 maça çıkıp 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Son olarak Malmö forması giyen Erdal Rakip, 11 maça çıkıp 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Süper Lig'de oynadığı son 5 haftada 3 yenilgi, 2 beraberlik elde eden ve Türkiye Kupası'ndan da elenen Antalyaspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta sonu ligde Galatasaray'a konuk olacak Antalyaspor, kaleci ve orta sahaya transfer gerçekleştirdi.

Benfica'dan Leite

Kırmızı-beyazlı ekip, Portekiz ligi ekiplerinden Benfica forması giyen 32 yaşındaki kaleci Helton Leite'yi, satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı. Geç saatlerde Antalya'ya geleceği öğrenilen Helton Leite, bu sezon 1 kez forma giyme başarısı gösterdi. 

2020/21 sezonunda Portekiz kulübüne 1.5 milyon euroya transfer olan Leite, 34 maçta forma giyerken 15 maçta kalesini gole kapattı
Ortaya Erdal Rakip

Antalyaspor'un orta sahaya yaptığı transfer ise İsveç'ten geldi. Antalyaspor, son olarak İsveç ekibi Malmö'de oynayan 26 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Erdal Rakip ile anlaştı. Antalyaspor orta saha oyuncusuyla yarın öğle saatlerine doğru Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Luyindama takım bul

Sezon başında Galatasaray'dan takıma kiralık olarak kazandırılan Christian Luyindama'nın ise takım bulması halinde gönderilmesi bekleniyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermediği tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesi, takım bulması halinde feshedilecek.




#Antalyaspor
#Erdal Rakip
#Helton Leite
#Transfer
1 saat önce
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Antalyaspor'a Portekiz ve İsveç'ten 2 takviye
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