Futbol dünyasının iki efsanesi Ronaldo ve Messi bu akşam karşı karşıya gelecek. Rekor bir maaş ile Al Nassr'a transfer olan Ronaldo, Suudi Arabistan topraklarındaki ilk maçına çıkacak. Futbolseverler bu maçın saat kaçta oynanacağını ve yayıncısını merak ediyor. Detaylara haberimizin üzerinden ulaşabilirsiniz.