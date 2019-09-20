Asamoah Gyan'ın yeni adresi belli oldu

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen tecrübeli golcü Asamoah Gyan, yeni sezonda Hindistan takımlarından NorthEast United takımında forma giyecek.
Yeni sezon öncesi sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu NorthEast United ile sözleşme imzaladı.
- Kayserispor forması ile Süper Ligde 26 maça çıkan Gyan 5 kez fileleri havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupasında ise 8 maça çıktı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.
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Next destination ➡ NorthEast 🇮🇳
Welcome to Sarusajai, @ASAMOAH_GYAN3! 🇬🇭#WelcomeGyan#StrongerTogether pic.twitter.com/Djk3xMQsMl
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