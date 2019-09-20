Asamoah Gyan'ın yeni adresi belli oldu
ASYA LİGLERİ

Asamoah Gyan'ın yeni adresi belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Hindistan’a transfer oldu.

Haber Merkezi IHA
Gyan, Kayserispor'da beklentileri karşılayamadı.

Gyan, Kayserispor'da beklentileri karşılayamadı.

Fotoğraf: IHA

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen tecrübeli golcü Asamoah Gyan, yeni sezonda Hindistan takımlarından NorthEast United takımında forma giyecek.

Yeni sezon öncesi sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu NorthEast United ile sözleşme imzaladı.

  • Kayserispor forması ile Süper Ligde 26 maça çıkan Gyan 5 kez fileleri havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupasında ise 8 maça çıktı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Taraftarlardan Ünal Karaman'a destek
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.