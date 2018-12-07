Aslan’da Bony sesleri

Sezon başından bu yana gol yollarında sıkıntı yaşayan, Eren Derdiyok’tan ise beklediği verimi alamayan ve devre arası transfer döneminde kadrosunu golcü bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray’da sürpriz bir futbolcu gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, İngiltere Championship’te Swansea City forması giyen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Bony’yi listesine aldığı iddia edildi. 29 yaşındaki forvetin de kendisine resmi bir teklif gelmesi halinde bunu kabul edeceği ve Galatasaray’ı çıkış yapabileceği bir kulüp olarak gördüğü ifade edildi. 2017-2018 sezonu başında Manchester City’den Swansea City’ye transfer olan Bony, takımıyla bir alt lige düşerken bu sezon Championship’te sadece 3 maça çıkabildi ve gol atma başarısı gösteremedi. Sarı-kırmızılıların, Bony’yi sezon başında Ndiaye’yi kiraladıkları gibi bedelsiz bir şekilde yarım sezonluğuna kiralamaya çalışacağı kaydedildi. Fildişil Sahili oyuncu, iki sezon önce Manchester City’de forma giyerken de Galatasaray’ın gündemine gelmişti. İngiliz ekibinin 29 yaşındaki oyuncu için yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferden vazgeçilmişti.

Rodrigues dönüyor, Feghouli 10 numaraya

Sakatlar ve cezalılar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray’da, ligde yarın Çaykur Rizespor ile yapılacak karşılaşma öncesi Rodrigues’in cezasının bitmesi yüzleri güldürdü. Cezası biten Yeşil Burun Adalı oyuncunun yarın sahada olması bekleniyor. Rodrigues’in takıma dönmesiyle birlikte kanatlarda Onyekuru ile birlikte görev alacağı ifade edildi. Rodrigues’in yokluğunda kanatta görev alan Feghouli’nin ise yeniden 10 numara bölgesine geçmesi bekleniyor. Geçen hafta yapılan Beşiktaş derbisinde sakat sakat maçı tamamlayan ve tedavisine başlanan Cezayirli oyuncunun korkulacak bir durumunun olmadığı da kaydedildi.