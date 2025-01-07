Aslan’da stopere iki yeni aday

Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Galatasaray’ın stoper arayışları devam ediyor. Victor Nelsson’u satmak için hazırlık yapan sarı-kırmızılılar, Danimarkalı oyuncunun ayrılığından oluşacak boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray’ın stoper listesinin ilk sırasında Milan Skriniar yer alıyor. Slovak oyuncuyu bedelsiz kiralamak ve maaşının sadece bir kısmını ödemek isteyen Galatasaray, PSG ile pazarlıklarını sürdürüyor.

İKİ YENİ HEDEF

Skriniar için girişimlerini sürdüren Galatasaray, diğer taraftan alternatif isimlerle ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe’nin de transfer listesinde yer alan Kevin Danso için temaslara başladı. Lens forması giyen Danso, kariyerinin en parlak dönemini geçirirken, 25 milyon Euro’luk fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Galatasaray ayrıca Montpellier forması giyen Bekir Omeragic’le ilgilendiği öğrenildi. Bu arada Galatasaray'ın da sağ bek transfer listesinde yer alan ve bonservisi Manchester City’de bulunan Issa Kabore, Alman ekibi Werder Bremen’e kiralandı.

Sezon sonu görüşürüz

Son iki sezondur Galatasaray ve Türkiye A Milli Takım formasıyla iyi işlere imza atan Barış Alper Yılmaz, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. İtalya ve Almanya’dan bazı dev kulüpler milli futbolcuyu yakından takip ederken, Galatasaray ara transferde tekliflere kapalı olduğunu ve görüşme için sezon sonunu gösterdiği öğrenildi.

Kupa hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile yarın saat 20.30’da evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.











