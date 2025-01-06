Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı

Kulübün açıklamasında ilk yönetim kurulu toplantısının yapıldığı belirtilerek "Yönetim kurulumuza verilen sorumluluğun ve mesajın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu bağlamda seçim döneminde verdiğimiz sözlere istinaden ilk icraatımız olarak Beşiktaş'ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı yeni yönetim kurulunun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik." ifadeleri kullanıldı.