Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş Kulübü'nde yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirirken görev dağılımı da yapıldı.
Beşiktaş Kulübü'nde yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Kulübün açıklamasında ilk yönetim kurulu toplantısının yapıldığı belirtilerek "Yönetim kurulumuza verilen sorumluluğun ve mesajın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu bağlamda seçim döneminde verdiğimiz sözlere istinaden ilk icraatımız olarak Beşiktaş'ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı yeni yönetim kurulunun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik." ifadeleri kullanıldı.
Yönetim kurulunda görev dağılımı da yapıldı.
İkinci Başkan-Hakan Daltaban
Asbaşkan-Murat Kılıç
Asbaşkan-Kaan Kasacı
Genel Sekreter-Uğur Fora
Sayman-Çağatay Abraş