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Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı

22:266/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Beşiktaş Kulübü'nde yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirirken görev dağılımı da yapıldı.

Beşiktaş Kulübü'nde yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Kulübün açıklamasında ilk yönetim kurulu toplantısının yapıldığı belirtilerek "Yönetim kurulumuza verilen sorumluluğun ve mesajın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu bağlamda seçim döneminde verdiğimiz sözlere istinaden ilk icraatımız olarak Beşiktaş'ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı yeni yönetim kurulunun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik." ifadeleri kullanıldı.


Yönetim kurulunda görev dağılımı da yapıldı.


Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimde görevlendirmeler şu şekilde oldu:

İkinci Başkan-Hakan Daltaban

Asbaşkan-Murat Kılıç

Asbaşkan-Kaan Kasacı

Genel Sekreter-Uğur Fora

Sayman-Çağatay Abraş






#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Trendyol Süper Lig

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