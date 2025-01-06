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Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi

Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi

18:496/01/2025, Pazartesi
AA
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Beşiktaş
Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında yarın Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi. Siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.


Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.


Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.


Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.





#Beşiktaş
#Sivasspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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