Aslantepe'de '3' puan Galatasaray'ın

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 33. hafta kapanış maçında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Maçtan dakikalar;

12. dakikada sağ tarafta topu alan Dicko’nun ceza sahası içine çalımlarla girerek yerden verdiği pasta Tetteh’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

17. dakikada ceza yayı önünden Kerem’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed kornere çeldi.

32. dakikada ceza sahası içine sol taraftan çalımlarla giren Halil’in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Pulgar’ın savunma arkasına attığı topla ceza sahası içine giren Babel’in yerden vuruşunda kaleye giden topu Malatyaspor savunmasında Awuku kornere gönderdi.

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45+1. dakikada Tetteh’in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Galatasaray savunmasında Nelsson topu son anda çizgiden çıkarttı.

👀 İlk yarının son saniyelerinde, Tetteh'nin vuruşunu Nelsson çizgiden çıkardı! #GSvYMS pic.twitter.com/One4zu4VRD — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 18, 2022

GOL!

51. dakikada Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla gol kazandı. Sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu, pasını yerden ön direğe çıkardı. Buraya hareketlenen Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Abdulsamed Damlu'dan döndü. Penaltı noktasının soluna gelen topa bu kez Berkan Kutlu kafayla vurdu. Yine Abdulsamed'den dönen meşin yuvarlak bu kez kale sahasındaki Babel'in önünde kaldı. Bu oyuncu, topu ağlara gönderirken yardımcı hakem Esat Sancaktar ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşıldı ve hakem Mustafa Kürşad Filiz, golü verdi: 1-0.

GOL!

53. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı. Elabdellaoui'nin sağdan ortasında altıpasta uygun durumda yükselen Halil Dervişoğlu, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

60. dakikada seri paslaşmaların ardından sağdan atağa katılan Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı ortaya hareketlenen Taylan Antalyalı, ön direkte uygun durumda vurduğu topu ters kanattan auta attı.

76. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dicko'nun vuruşunda, Muslera soluna yatarak topun kontrolünü sağladı.

77. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, topu kontrol etse de zamanında çıkan kaleci Abdulsamed rakibine şut imkanı vermedi ve meşin yuvarlağın sahibi oldu.

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81. dakikada Van Aanholt'un soldan getirdiği topa Berkan Kutlu ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden vurdu. Kaleci Abdulsamed yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabaka ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.