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Spor

La Liga’daki belalısı Real Madrid’i İspanya Kral Kupası’nda eledi

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid evinde Real Madrid’i konuk etti. Arda Güler’in forma giymediği maçın 90 dakikası 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Uzatma dakikalarında ev sahibi Atletico Madrid rakibine karşı 2 gol bularak maçtan 4-2 galip ayrıldı. Real Madrid bu sonuçla birlikte kupaya veda eden taraf oldu. Goller dakika 39’ Samuel Lino, 45’ Jan Oblak (k.k.), 57’ Alvaro Morata, 100’ Antoine Griezmann ve 119’ Rodrigo Riquelme’den geldi. Atletico Madrid - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:41 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 10:11 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid evinde Real Madrid’i uzatmalarda 4-2 mağlup etti.
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid evinde Real Madrid’i uzatmalarda 4-2 mağlup etti.
Arda Güler’li
, İspanya Kral Kupası son 16 turunda deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaştı. 90 dakikası 2-2 biten maçın uzatmalarında Atletico Madrid 2 gol bularak maçtan 4-2 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Milli futbolcu Arda Güler maçta forma şansı bulamadı. Atletico Madrid - Real Madrid maç özeti haberimizde.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Atletico Madrid - Real Madrid maç özetini izlemek için

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ SONUCU

İSPANYA KRAL KUPASI SON 16 TURU TOPLU SONUÇLARI




#Atletico Madrid
#Real Madrid
#İspanya Kral Kupası
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