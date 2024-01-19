İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid evinde Real Madrid’i uzatmalarda 4-2 mağlup etti.
Arda Güler’li
, İspanya Kral Kupası son 16 turunda deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaştı. 90 dakikası 2-2 biten maçın uzatmalarında Atletico Madrid 2 gol bularak maçtan 4-2 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Milli futbolcu Arda Güler maçta forma şansı bulamadı. Atletico Madrid - Real Madrid maç özeti haberimizde.
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ SONUCU
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ SONUCU
İSPANYA KRAL KUPASI SON 16 TURU TOPLU SONUÇLARI
İSPANYA KRAL KUPASI SON 16 TURU TOPLU SONUÇLARI
#Atletico Madrid
#Real Madrid
#İspanya Kral Kupası
5 saat önce