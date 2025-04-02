İspanya Kral Kupası Yarı Final rövanşında Atletico Madrid evinde Barcelona’yı konuk ediyor. 4-4 biten maçın rövanşında iki takım final bileti için galibiyet peşinde olacak. Atletico, evinde erken gollerle öne geçmeyi hedeflerken, Barcelona deplasman golü avantajını kullanmak istiyor. İlk maçta 8 golün atıldığı çılgın karşılaşmanın ardından iki takım da savunmada daha dikkatli bir oyun planlıyor. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz izleniyor mu? İşte detaylar.
İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Atletico Madrid, bu akşam Barcelona’yı ağırlayacak. Karşılaşma bu akşam saat 22.30’da başlayacak. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? İşte detaylar.
ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Barcelona maçı bu akşam saat 22.30'da tivibu SPOR 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
ATLETİCO MADRİD - BARCELONA CANLI SKOR
ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
ATLETİCO MADRİD
13 Jan Oblak
3 Cesar Azpilicueta
15 Clement Lenglet
24 Robin Le Normand
4 Conor Gallagher
8 Pablo Barrios Rivas
12 Samuel Lino
14 Marcos Llorente
22 Giuliano Simeone
7 Antoine Griezmann
9 Alexander Sörloth
BARCELONA
25 Wojciech Szczesny
4 Ronald Araujo
5 Inigo Martinez
23 Jules Kounde
24 Eric Garcia
35 Gerard Martin
6 Gavi
8 Pedri
16 Fermin Lopez
9 Robert Lewandowski