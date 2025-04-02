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Atletico Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya Kral Kupası yarı final

Atletico Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya Kral Kupası yarı final

14:502/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İspanya Kral Kupası Yarı Final rövanşında Atletico Madrid evinde Barcelona’yı konuk ediyor.
İspanya Kral Kupası Yarı Final rövanşında Atletico Madrid evinde Barcelona’yı konuk ediyor.

İspanya Kral Kupası Yarı Final rövanşında Atletico Madrid evinde Barcelona’yı konuk ediyor. 4-4 biten maçın rövanşında iki takım final bileti için galibiyet peşinde olacak. Atletico, evinde erken gollerle öne geçmeyi hedeflerken, Barcelona deplasman golü avantajını kullanmak istiyor. İlk maçta 8 golün atıldığı çılgın karşılaşmanın ardından iki takım da savunmada daha dikkatli bir oyun planlıyor. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz izleniyor mu? İşte detaylar.

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Atletico Madrid, bu akşam Barcelona’yı ağırlayacak. Karşılaşma bu akşam saat 22.30’da başlayacak. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? İşte detaylar.

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Barcelona maçı bu akşam saat 22.30'da tivibu SPOR 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA CANLI SKOR

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

ATLETİCO MADRİD

13 Jan Oblak

3 Cesar Azpilicueta

15 Clement Lenglet

24 Robin Le Normand

4 Conor Gallagher

8 Pablo Barrios Rivas

12 Samuel Lino

14 Marcos Llorente

22 Giuliano Simeone

7 Antoine Griezmann

9 Alexander Sörloth

BARCELONA

25 Wojciech Szczesny

4 Ronald Araujo

5 Inigo Martinez

23 Jules Kounde

24 Eric Garcia

35 Gerard Martin

6 Gavi

8 Pedri

16 Fermin Lopez

9 Robert Lewandowski

19 Lamine Yamal


#Atletico Madrid
#Barcelona
#İspanya Kral Kupası

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