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Spor

Aubameyang için Fenerbahçe iddiası

Chelsea'nin Barcelona'dan kadrosuna kattığı Pierre Emerick Aubameyang ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılabilir. İtalyan basını, sarı lacivertlilerin Gabonlu yıldızla ilgilendiğini yazdı.

18:57 . 17/02/2023 Cuma
Diğer
Aubameyang

Aubameyang

Premier Lig ekiplerinden Chelsea sezon başında Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattı. Gabonlu golcü, Premier Lig'de 11 maça çıkarken, 1 gol kaydedebildi. Chelsea Menajeri Graham Potter'ın gözünden düşen 33 yaşındaki forvet ilk 11'e girmekte zorlanıyor.

Fenerbahçe iddiası

Chelsea'den ayrılması beklenen Aubameyang, Fenerbahçe ile anılmaya başladı. İtalyan haber sitesi Tutto Mercato, Fenerbahçe'nin Aubameyang'a imza attırmaya çalıştığını yazdı. Habere göre sarı lacivertliler, Gabonlu oyuncuyu kiralamak ve maaşının bir kısmını ödemek istiyor.




#Fenerbahçe
#Aubameyang
#transfer
2 saat önce
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Aubameyang için Fenerbahçe iddiası
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