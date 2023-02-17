Aubameyang için Fenerbahçe iddiası

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Aubameyang
Premier Lig ekiplerinden Chelsea sezon başında Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattı. Gabonlu golcü, Premier Lig'de 11 maça çıkarken, 1 gol kaydedebildi. Chelsea Menajeri Graham Potter'ın gözünden düşen 33 yaşındaki forvet ilk 11'e girmekte zorlanıyor.
Chelsea'den ayrılması beklenen Aubameyang, Fenerbahçe ile anılmaya başladı. İtalyan haber sitesi Tutto Mercato, Fenerbahçe'nin Aubameyang'a imza attırmaya çalıştığını yazdı. Habere göre sarı lacivertliler, Gabonlu oyuncuyu kiralamak ve maaşının bir kısmını ödemek istiyor.