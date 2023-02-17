Aubameyang için Fenerbahçe iddiası

Chelsea'den ayrılması beklenen Aubameyang, Fenerbahçe ile anılmaya başladı. İtalyan haber sitesi Tutto Mercato, Fenerbahçe'nin Aubameyang'a imza attırmaya çalıştığını yazdı. Habere göre sarı lacivertliler, Gabonlu oyuncuyu kiralamak ve maaşının bir kısmını ödemek istiyor.